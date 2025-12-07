تعليم قنا يحصل على مركزين متقدمين في مسابقة أعياد الطفولة

أعلن مكتب مستشار مادة التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، نتيجة مسابقة أجمل دويتو و أمهر عازف فى مسابقات أعياد الطفولة التي أقيمت تحت إشراف عبير عدلي عطية، مستشار التربية الموسيقية بالوزارة، حيث حصلت مديرية التربية والتعليم بقنا على مركزين متقدمين.

أوضح البيان، حصول ملاك عصام وماثيو عصام التابعين لإدارة قنا التعليمية على أجمل دويتو بالمسابقة، و حصول مهرائيل زكريا خليفة الطالب بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز العاشر في المسابقة التي نظمت العام الدراسى 2025 / 2026 .

وجه هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالتهنئة إلى الفائزين تقديراً لمشاركتهم المتميز، مثمناً ترشيح ملاك وماثيو و مهرائيل وفق المنافسات والفاعليات المحلية التي تمت من قبل ريم عفت، موجه عام التربية الموسيقية، وأعضاء التوجيه تحت إشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام لشئون التنفيذية.

أثنى الصابر، على دور أسماء احمد توفيق مشرفة ملاك وماثيو، وايمان عبد الحميد خلف، المشرف على تدريب مهرائيل لدورهن في تدريب وصقل مهارة الفائزين بمسابقة أعياد الطفولة، تحت رعاية أشرف سعد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، والدكتور عفت محمد وزيري، المدير العام لإدارة نجع حمادي التعليمية.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن تلك المشاركات المتتالية تعزز ثقة الطالب في نفسه وتغرس فيه روح التنافس الشريف وتدفعه إلى التنمية الذاتية والتدريب و تكسبه الطموح لحصد المراكز المتقدمة في الموهبة وفي الحياة العلمية أيضاً بوجه عام نظراً لتذوقه حلاوة الفوز والتميز.

أضاف الصابر، بأن المديرية تنفذ توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن تفعيل الأنشطة التربوية، وهي إحدى الوسائل الفعالة التي تتبعها المدرسة لتحقيق وظيفتها الاجتماعية التربوية هو تنمية وصقل خبرات الطلبة وتدريبهم أثناء ممارستهم الأنشطة المتنوعة على العادات والسلوك الاجتماعي الأنسب والأصح.