مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

جريمة بشعة استيقظ عليها المواطنون اليوم بعد العثور على جثة فتاة عين شمس المقطعة لأشلاء وملقاة في مناطق متفرقة، لتصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي والبحث عن المتهم الذي قام بجريمته في حق الفتاة بشكل بشع لم يتخيله عقل.

العثور على أشلاء أدمية في الشوارع

القصة بدأت بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم عين شرطة عين شمس تضمن ورود بلاغ بالعثور على أشلاء أدمية في منطقة منشية التحرير وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

فتاة عين شمس

نصف الجثمان في شوال

رجال المباحث عثروا في البداية على نصف الجثمان داخل شوال، قبل أن يقود الفحص الموسع إلى العثور على باقي أجزاء الجسد في أماكن متفرقة بالمنطقة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق بحث مكبر لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الضحية والمتورطين.







تفاصيل مقتل فتاة وتقطيعها لأشلاء

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة كانت في حالة سُكر وتتجول في الشارع قبل أن يصادفها المتهم ويصطحبها إلى منزله وبعد دخولها الشقة دخلت في حالة هياج شديد وبدأت في الصراخ، فحاول المتهم تهدئتها إلا أن حالتها ازدادت سوءًا.

وأضافت التحريات أن المتهم، خوفًا من افتضاح أمره وارتفاع الأصوات، اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها طعنات أودت بحياتها، ثم قام بتقطيع جثمانها إلى أشلاء والتخلص منها في عدة شوارع بعين شمس.





القبض على المتهم

وبعد التحريات الموسعة، تمكن رجال المباحث من العثور على المتهم بقتل فتاة وتقطيعها إلى أشلاء ورميها في أمكان متفرقة في عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته كاملة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضه على جهات التحقيق.



