فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
محافظات

غرقت مع والدها وأخوتها.. أسرة ديروط تستعد لتشييع جثمان ريناد

أسرة ديروط باسيوط
أسرة ديروط باسيوط
ايمن رياض

تنتظر أسرة ديروط بأسيوط، إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن لاستلام جثمان الطفلة ريناد. م 12 سنة، ووالدها محمد . ر 40 سنه، بعد أن تم انتشال الجثتين من ترعة الإبراهيمية بمركزي أبوقرقاص وسمالوط بالمنيا، لبدء مراسم تشييع الجثتين بمسقط راسهما بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باختفاء أب وأبنائه الأربعة يقيمون بمركز ديروط بمحافظة اسيوط قبل أيام، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية تكثيف التحريات، وتبين أن الأب محمد. ر. ح غادر منزله في ديروط بصحبة 4 من أطفاله، من بينهم طفلته ريناد التي تعاني من التوحد، قبل أن تنقطع أخبارهم تمامًا.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان الطفلة ريناد 12 سنة في مياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية الشعراوية التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد ساعات قليلة، تجددت البلاغات مرة أخرى بوجود جثمان آخر طافٍ بالمجرى المائي ذاته، ولكن هذه المرة في نطاق مركز أبوقرقاص.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ، وتمكنت من انتشال الجثمان الذي تبيّن أنه للأب محمد. ر. ح ، ليزداد المشهد تعقيدًا وغموضًا، خاصة مع استمرار غياب الأطفال الثلاثة الآخرين.

وبعد ساعات عثرت فرق الإنقاذ النهري على جثمان الطفل ياسين بترعة الإبراهيمية بمركز بني مزار، كما تقوم فرق الإنقاذ بتمشيط مناطق واسعة من الترعة الممتدة بين محافظتي أسيوط والمنيا في محاولة للعثور على الطفلين الآخرين. 
 

المنيا ديروط أسيوط غرق

