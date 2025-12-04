بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص وربع نقل بزراعي مغاغة بالمنيا

شهد الطريق الزراعي بمركز مغاغة شمال المنيا، حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل على الطريق الزراعي بمركز مغاغة ووجود مصابين ومتوفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع جمال. ر 63 سنة، إصابة 10 اشخاص آخرين وهم أحمد. م 30 سنة، وياسمين. ط 20 سنة، ودميانة. ر 36 سنة، وشرين . ع 20 سنة، أحمد. ا 50 سنة، وعمر. س 30 سنة، وعادل. ع 45 سنة، ومحمد. ع 52 سنة، وعبير . م 50 سنة ، وراوية. ح ، 38 سنة، واسماء. م17 سنة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

