التذاكر صالحة للموعد الجديد.. تأجيل حفل تووليت بطريق القاهرة - العين السخنة| بيان اعتذار

أعلن المطرب تووليت تأجيل موعد حفلته بساحة الأرينا بطريق القاهرة - العين السخنة على أن يتم تحديد موعد آخر والدخول سيكون بذات التذاكر المباعة.

تأجيل حفل تووليت فى العين السخنة

وقال تووليت عبر صفحته الشخصية: للأسف، وبسبب ظروف خارجة تماما عن إرادتنا نضطر نعلن تأجيل الحفل.

كنا متحمسين نشوفكم ونحتفل سوا ... لكن الأهم بالنسبة لينا هو نكون دايما على قد محبتكم وثقتكم فينا.

نعتذر من قلوبنا لأي حد كان مجهز نفسه ومستني اللحظة دي محبتكم وطاقتكم أكبر دافع لينا، ومش بنستهون بيهم أبدا.

حاليا بنشتغل على تحديد موعد جديد للحفل، وسيتم الإعلان عنه خلال ٤٨ ساعة. وجميع التذاكر المشتراة ستظل صالحة للموعد الجديد دون أي تغيير.

بنوعدكم إننا هنرجع لكم قريب جدا بأقوى صورة ومع تجربة أحلى شكراً لاحتوائكم، لصبركم، ولإيمانكم

