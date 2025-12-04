إحالة المتهم بالتعدي على خمسة أطفال بمدرسة دولية شهيرة إلى جنايات الإسكندرية

قرر المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، إحالة المتهم بالتعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطف وهتك العرض.

وتضمن قرار الاحالة اتهام العامل، الذي يعمل في مهنة «جنايني»، بخطف المجني عليهم وعددهم خمسة أطفال، عن طريق التحايل، وارتكاب جريمة هتك العرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، بالإضافة إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي وأثبت وجود إصابات تؤكد وقوع الاعتداءات.

وتبين أن المتهم اعتدى على الأطفال أكثر من مرة، وكان يرتكب أفعاله صباحًا قبل بدء الطابور المدرسي.