محمد موسى: الزمالك خسر ملايين بسبب إدارة عشوائية

علق الإعلامي محمد موسى على أزمة فسخ مدافع الزمالك السابق صلاح الدين مصدق لتعاقده، مؤكداً أن ما يجري داخل النادي لم يعد مجرد خلاف فردي مع لاعب، بل تجسيد لأزمة إدارية أعمق تهدد كيان فريق كامل مهما كان تاريخه.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن ابتعاد اللاعب لم يكن رغبة منه في الرحيل، بقدر ما كان نتيجة غياب التواصل وانعدام وجود إدارة تحمي حقوقه أو تتعامل مع ملفه باحترافية، وهو ما يكشف خللاً مؤسسياً لا يتعلق بمدرب أو لاعب بعينه.

وأشار إلى أن الأخطر من ذلك، أن الزمالك كان قادراً على تحقيق مكاسب مالية كبيرة من اللاعب، إلا أن سوء إدارة الملف أضاع العرض واللاعب معاً، لينتهي الأمر بأن يُلزم النادي بدفع قيمة عقده كاملة، وهو ما يُعد مثالاً صارخاً على إدارة “كارثية” للموارد والحقوق.

وأكد موسى أن الزمالك اسم كبير وتاريخ لا يتجزأ من كرة القدم في مصر، لكنه يحتاج إلى إدارة تدرك قيمة الشعار الذي تتولى مسؤوليته، وتحافظ على حقوق النادي قبل أن يخسر المزيد من لاعبيه وموارده.

