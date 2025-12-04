قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

محمد موسى: الزمالك خسر ملايين بسبب إدارة عشوائية

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
محمد شحتة

علق الإعلامي محمد موسى على أزمة فسخ مدافع الزمالك السابق صلاح الدين مصدق لتعاقده، مؤكداً أن ما يجري داخل النادي لم يعد مجرد خلاف فردي مع لاعب، بل تجسيد لأزمة إدارية أعمق تهدد كيان فريق كامل مهما كان تاريخه.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن ابتعاد اللاعب لم يكن رغبة منه في الرحيل، بقدر ما كان نتيجة غياب التواصل وانعدام وجود إدارة تحمي حقوقه أو تتعامل مع ملفه باحترافية، وهو ما يكشف خللاً مؤسسياً لا يتعلق بمدرب أو لاعب بعينه.

وأشار إلى أن الأخطر من ذلك، أن الزمالك كان قادراً على تحقيق مكاسب مالية كبيرة من اللاعب، إلا أن سوء إدارة الملف أضاع العرض واللاعب معاً، لينتهي الأمر بأن يُلزم النادي بدفع قيمة عقده كاملة، وهو ما يُعد مثالاً صارخاً على إدارة “كارثية” للموارد والحقوق.

وأكد موسى أن الزمالك اسم كبير وتاريخ لا يتجزأ من كرة القدم في مصر، لكنه يحتاج إلى إدارة تدرك قيمة الشعار الذي تتولى مسؤوليته، وتحافظ على حقوق النادي قبل أن يخسر المزيد من لاعبيه وموارده.
 

الإعلامي محمد موسى الزمالك إدارة الزمالك صلاح الدين مصدق كرة القدم

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأمراض

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

منى عبد الغني مع يمني البدرواي

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

مروة صبري

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

