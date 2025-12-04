تعرف على قرعة دور مجموعات بطولة افريقيا لسيدات السلة

أجريت اليوم الخميس داخل قاعة فكري أباظة بمقر النادي الاهلي بالجزيرة مراسم إجراء قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات WBLA 2025، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

حضر مراسم القرعة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وهشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين في البطولة إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.

