تعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا في الجولة الثانية من كأس العرب 2025

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة قطر وسوريا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، لتحافظ المباراة على اشتعال المنافسة داخل المجموعة.

دخل المنتخب القطري المباراة باحثًا عن تعويض خسارته الافتتاحية أمام فلسطين، ونجح في التقدم عند الدقيقة 77 بعد هدف سجله أحمد علاء، قبل أن ينجح السوري عمر خربين في خطف هدف التعادل في الدقيقة 90، ليمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة.

ترتيب المجموعة بعد المباراة

سوريا: 4 نقاط في المركز الثاني.

4 نقاط في المركز الثاني. فلسطين: 4 نقاط في الصدارة (قبل استكمال مباريات الجولة).

4 نقاط في الصدارة (قبل استكمال مباريات الجولة). تونس: نقطة واحدة.

نقطة واحدة. قطر: نقطة واحدة في المركز الرابع.

بهذه النتيجة، يبقى المنتخب القطري في موقف معقد قبل الجولة الأخيرة، بينما يواصل المنتخب السوري الحفاظ على آماله في الوصول إلى الدور ربع النهائي.

تشكيل المنتخبين

سوريا

حراسة المرمى: إلياس هدايا

الدفاع: أحمد فقا – عبد الله الشامي – عبد الرزاق محمد – زكريا حنان

الوسط: محمد عنز – إلمار إبراهيم – أنطونيو يعقوب

الهجوم: محمد المواس – عمر خربين – محمد الحلاق

قطر