كيفية صلاة الصم والبكم عند غياب سماع الأذان.. أمين الفتوى يوضح

بين الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته عن سؤال ورد من محمد من محافظة المنيا، وهو من فئة الصم والبكم، يستفسر فيه عن كيفية أداء الصلاة لعدم قدرته على سماع الأذان، وما إذا كان يُعدّ مقصّرًا إن صلى بعد انتهاء النداء دون أن يسمعه أو يدرك وقت بدء الصلاة.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الشيخ أن الأذان شُرع أصلاً للتنبيه بدخول وقت الصلاة، وأن سماعه ليس شرطًا لصحة العبادة، بل الأهم أن يتحقّق المسلم من دخول وقت الصلاة بأي وسيلة متاحة له، سواء باستخدام الساعة أو التطبيقات الخاصة بالمواقيت أو أي وسيلة أخرى يعتمد عليها.

وأضاف أن صحة الصلاة لا تتحقق إلا بأدائها داخل وقتها المحدد شرعًا، ولذلك فإن صلاته تكون صحيحة تمامًا بمجرد معرفة دخول الوقت، ولا يلحقه أي إثم إذا لم يسمع الأذان بسبب حالته الصحية، ما دام يؤدي الفريضة في وقتها.

وأوضح أن المسلم من ذوي الهمم يمكنه أن يبدأ الصلاة بمجرد علمه بدخول الوقت، دون اشتراط سماع الأذان، مؤكدًا أن الالتزام بالمواقيت هو الأساس الذي تُبنى عليه صحة الصلاة.

وأشار الشيخ إلى أن صلاة الجماعة لها ثواب وفضل كبير، ويمكن لمن لا يستطيع الوصول للمسجد أن يؤديها في بيته ويحصل على الأجر بإذن الله، خاصة إذا كان له عذر يمنعه من المشاركة الجماعية.

الضوابط الشرعية للتعدد

تحدّث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورده من أحد المشاهدين يُدعى محمود، الذي قال إنه متزوج ويملك منزلًا ولديه أبناء، لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، متسائلًا: «هل التعدد يُعدّ حرامًا؟».

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الشيخ أن الشرع وضع ضوابط واضحة لمسألة الزواج بأكثر من زوجة، مؤكدًا أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن البيت مستقر والعلاقة سليمة.

وبيّن أن التعدد قد يكون مباحًا في ظروف محددة، بينما يتحول إلى أمر محرم إذا كان الرجل غير قادر على تحقيق العدل، وهو الركن الأساسي الذي يقوم عليه جواز التعدد. واستشهد بقول النبي ﷺ: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، موضحًا أن المقصود بالعدل هو المساواة في النفقة والمعاملة، أما ميل القلب فليس داخلاً في نطاق التكليف.

كما أشار إلى أن الآية الواردة في سورة النساء: «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، جاءت لتوجيه المسلمين نحو عدم الظلم وتحقيق العدالة، خاصة في ظل ظروف معينة كانت تتعلق برعاية اليتامى.