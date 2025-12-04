خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا

فجّر خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد العزبي مفاجأة مدوية حول مستقبل الخريطة السياسية في سوريا، مؤكداً أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أصبح على أعتاب عودة فعلية إلى الحكم في الشريط الساحلي السوري والمناطق ذات الثقل العلوي والشيعي، في ظل إعادة تشكيل موازين القوى داخل البلاد.

وقال العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المعطيات الميدانية الحالية، خصوصاً بعد تفكك جزء كبير من القدرات العسكرية السورية على مدار السنوات الماضية، تمهّد الطريق أمام عودة الأسد إلى السيطرة على المناطق التي تمثل العمود الفقري للنظام سابقاً، مضيفاً أن هذا السيناريو لم يعد مجرد تحليل، بل أصبح “أمراً مؤكداً” وفق تعبيره.

وأشار الخبير الدولي إلى أن الصمت الغريب للجماعات المسلحة وعلى رأسها أبو محمد الجولاني تجاه التمدد الإسرائيلي داخل سوريا يُعد بمثابة موافقة ضمنية، لافتاً إلى أن إسرائيل تتحرك في المناطق الأكثر ثراءً بالغاز والقمح والمياه، ما يكشف عن مخطط أكبر لإعادة رسم حدود المنطقة تحت ذريعة “الأمن الإسرائيلي”.

وأكد العزبي أن المنطقة مقبلة على مرحلة إعادة توزيع أوراق كبرى، تبدأ بضرب الميليشيات الموالية لإيران، ثم تحجيم النفوذ الإيراني نفسه، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى إعادة تموضع النظام السوري وعودة الأسد إلى مناطق نفوذه التقليدية.

وختم قائلاً: “ما يحدث في سوريا ليس تطوراً عابراً… بل خطوة كبرى نحو خريطة جديدة للمنطقة، وأولى ملامحها عودة بشار الأسد إلى المشهد من بوابة الساحل السوري”.