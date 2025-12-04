قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوحدة 8200.. أيرلندا تحقق في تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل لقـ تل الفلسطينيين
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة
انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إحدى الهيئات التابعة  لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف كما جاء  في  الإعلان الداخلي رقم 5 لسنة 2025 ، الذي يتضمن حاجتها للاستعانة بعدد من العاملين من خارج وحدات الجهاز الإداري للدولة للتعاقد على عدد من الوظائف بالديوان العام ومواقع الهيئة المختلفة.

وجاء طبقا للإعلان،أن الوظائف المطلوبة  هي : مهندس - محاسب - فني - سائق

الشروط العامة للتقديم

أكدت هيئة الطاقة المتجددة أن التقديم لشغل الوظاءف  يستوجب  استيفاء الشروط الآتية:

الحصول على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله لوظيفة مهندس.

بكالوريوس تجارة أو ما يعادله لوظيفة محاسب.

دبلوم صنايع أو ما يعادله لوظيفة فني.

رخصة قيادة مهنية درجة ثانية على الأقل لوظيفة سائق.


ألا يزيد السن على 40 عامًا للوظائف الفنية ووظائف السائقين.

اجتياز الاختبارات المقررة، وللياقة الطبية.

 

شروط الهيئة وفق لائحة نظام العاملين

 ضرورة استيفاء المتقدم للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين،و تشمل مايلي.. 

1-أن يكون مصري الجنسية.

2-حسن السيرة والسمعة.

3-ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يُرد إليه اعتباره، وفقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1974.

4-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة إلا بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تاريخ القرار.

استيفاء متطلبات شغل الوظيفة

ثبوت اللياقة الصحية من الجهة الطبية المختصة.
اجتياز الامتحان المقرر للوظائف التي تتطلب اختبارات.


ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.


المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

تُقدّم الطلبات إلى مدير عام الموارد البشرية خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، مرفقًا بها المستندات التالية:

صورة المؤهل الدراسي.
رخصة القيادة المهنية لوظيفة سائق.
صورة بطاقة الرقم القومي.
إقرار بالموافقة على العمل بمواقع الهيئة والديوان العام.
صورة شهادة الميلاد.
موقف التجنيد.

