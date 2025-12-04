أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 ، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية..





سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 زيادة جديدة بقيمة جنيهين للكيلو في المزرعة، ليصل السعر إلى 59 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك داخل المحال والأسواق 71 جنيهً

سعر الفراخ البيضاء اليوم





سعر الفراخ الساسو

سجل سعر الكيلو في المزرعة 70 جنيهًا، بينما وصل للمستهلك داخل الأسواق إلى 82 جنيهًا للكيلو،





سعر الفراخ البلدي



سجلت الفراخ البلدي ارتفاعًا جديدًا، حيث بلغ السعر في المزرعة 109 جنيهات، وداخل الأسواق للمستهلك 119 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ اليوم





سعر كيلو البانيه

يتراوح سعر كيلو البانيه مابين ١٧٠ ل٢٠٠ جنيها في المحلات حسب المنطقة السكنية ، وهو الأكثر طلبا وشراءً في السوق.





أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 115 جنيها للكرتونة في المزارع، بينما يصل السعر للمستهلك إلي 115 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 117 جنيهًا للكرتونة في المزارع، ويصل إلى المستهلك 125 جنيها لكرتونة.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا للكرتونة بالمزارع ويصل للمستهلك بسعر 150 جنيه للكرتونة.

سعر البيض اليوم





أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» 8 جنيهات.

واستقر سعر الكتكوت الساسو عند 10 جنيهات.

تما سعر الكتكوت الساسو بيور فسجل 11 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم 6 جنيهات.

أما سعر الكتكوت الهجين فسجل7 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم 9 جنيهات.

وسعر الكتكوت روزي بيور سجل 8 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء من 12 إلى 18 جنيه للكتكوت الواحد.