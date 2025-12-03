الكيلو بجنيه.. عروض وهمية على اللحوم والدواجن والحكومة تتدخل

أثار إعلان محل لبيع الدواجن في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، عرضه الكيلو الواحد من الفراخ بجنيه واحد، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ليكون حديث الرأي العام حول مدى سلامة الغذاء وأساليب التسويق الخادعة في السوق المصري.

ورغم أن الأسعار الرسمية للفراخ تتجاوز 70 جنيهاً للكيلوجرام، إلا أن هذا العرض الاستثنائي أثار المخاوف حول مصدر هذه المنتجات ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

عروض وهمية

العروض المخفضة بشكل غير منطقي على المنتجات الغذائية ليست جديدة في الأسواق المصرية، إلا أن انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إليها تجعلها أكثر تأثيراً على سلوك المستهلكين.

وقد أشارت عدة تقارير سابقة إلى وجود محاولات للغش التجاري والتلاعب في أسعار المنتجات الأساسية، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وفي هذا السياق، تعد مراقبة الأسواق والإشراف البيطري على اللحوم والدواجن ضرورة لحماية المستهلك وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية المعتمدة.

تفاصيل الواقعة

وفقاً لبيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مساء الثلاثاء، قامت الوزارة بضبط وإغلاق محل ذبح وتجهيز دواجن غير مرخص في منطقة فيصل، بعد ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء.

وجاء هذا التحرك بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر المحل يروج لبيع الدواجن بأسعار زهيدة تصل إلى جنيه واحد للكيلوجرام، ما أثار الشكوك حول جودة هذه المنتجات.

وشكلت الوزارة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، إلى جانب جهات أخرى معنية بالتفتيش والمتابعة.

وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة، تضمنت "احتقاناً، ونزفاً، وتجمعات دموية"، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط كمية أخرى من الدواجن ذُبحت بشكل غير قانوني دون إشراف طبي بيطري، مخالفاً القوانين واللوائح المنظمة للذبح والتداول التجاري للحوم.

المخالفات القانونية والإجراءات المتخذة

أوضحت الوزارة أن المخالفات شملت الذبح خارج المجازر المرخصة، وعدم وجود إشراف بيطري قبل الذبح وبعده، وضبط منتجات غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى تغييرات واضحة بالخواص الطبيعية للدواجن، ومخالفات تندرج تحت الغش التجاري.

وفي ضوء ذلك، اتخذت اللجنة إجراءات قانونية ضد المخالف، شملت تحرير محضر بالواقعة وإغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، بهدف ردع المخالفين وحماية صحة المستهلكين.

توصيات الوزارة للمستهلكين

شددت وزارة الزراعة على أهمية التزام المستهلكين بشراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوق بها، مثل المجازر المرخصة والخاضعة للإشراف الطبي البيطري الحكومي، محذرة من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جداً التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه العروض غالباً ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة، قد تعرض صحة المواطنين للخطر، داعيةً إلى ضرورة الوعي بالتحقق من مصدر المنتجات الغذائية قبل شرائها.

ومن جانبه، قال أبو الفتوح عبدالمعز عضو اتحاد منتجي الدواجن، إنه تم مؤخرًا تداول ما يُعرف بـ"الدواجن السردة" في الأسواق المحلية، محذراً من المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تهدد المستهلكين، خصوصاً في ظل انتشار عروض بأسعار منخفضة جداً.

وأضاف عبدالمعز خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن فيديوهات انتشرت لتجار يبيعون كيلو الدجاج بـ10 جنيهات فقط، وبعد متابعة الجهات المختصة تبين أن هذه الدواجن تعاني من مشاكل فيروسية تؤثر على نموها، وأنها غير صالحة للأكل.

وأضاف أن الجهات الرقابية مثل الطب البيطري ومباحث التموين قامت بحملة واسعة، أسفرت عن ضبط بائع يروج لهذه الدواجن، مؤكداً أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومشدداً على ضرورة تقنين بيع الطيور الحية والشراء من مصادر موثوقة لحماية صحة المواطنين.

تبرز هذه الواقعة أهمية الرقابة المشددة على أسواق الغذاء والتأكد من صحة وجودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، خاصة في ظل الانتشار الكبير للعروض المخفضة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الإجراءات المتخذة على دور الدولة في حماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقوانين الخاصة بالغذاء، في وقت تتزايد فيه الحاجة للتوعية المجتمعية بمخاطر العروض الوهمية على اللحوم والدواجن.