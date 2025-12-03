قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات

غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان
غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي

تواصل الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وعضوية الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على غرف العمليات المركزية وفروعها.

وبدأت الغرفة أعمالها صباح اليوم لمتابعة ورصد مجريات جولة الإعادة في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومي 3 و4 ديسمبر الجاري.

ويتابع المجلس العملية الانتخابية من خلال متابعيه المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب متابعي منظمات المجتمع المدني، وذلك في 19 دائرة موزعة على 7 محافظات تشمل: الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة.

وتأتي جهود المجلس في إطار ولايته الدستورية والقانونية التي يحددها قانون المجلس، والرامية إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ومنها حق المشاركة الانتخابية، مع التأكد من التزام العملية الانتخابية بالمعايير الدولية ذات الصلة.

ويؤكد المجلس حرصه على المتابعة الدقيقة لمجريات إعادة الاقتراع في الدوائر التسع عشرة، من خلال الغرفة المركزية والغرف الفرعية في المحافظات والفريق الميداني، وبالتعاون مع متابعي منظمات المجتمع المدني الشريكة، لضمان توافر مقومات النزاهة والشفافية.

وتتواصل أعمال الغرفة في تلقي تقارير الرصد والمتابعة والشكاوى الانتخابية على مدار يومي الاقتراع، بما يمكّن من الوقوف على أبرز الملاحظات والالتزامات المتعلقة بسير العملية الانتخابية في هذه المرحلة. 

المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود كارم غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات المرحلة الأولى جولة الإعادة

