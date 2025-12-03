أحمد عبد الفتاح ينضم للجهاز الفنى للداخلية

انضم أحمد عبدالفتاح نجم الاهلي والمنتخب السابق الي الجهاز الفني كمدرب عام لفريق الداخلية تحت قيادة ضياء عبدالصمد لتولي هذا المنصب خلال الفترة المقبلة في قيادة الفريق نحو المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز .



ووقع الاختيار علي عبدالفتاح من جانب ادارة الداخلية والمدير الفني ضياء عبدالصمد للاستفادة من خبراته الكبيرة لاسيما وأنه سبق وشغل مناصب فنية كبيرة في العديد من الأندية مثل الانتاج الحربي وبتروجيت وسموحه والهلال السوداني والمروج الليبي ومع مدربين كبار أبرزهم حماده صدقي وطارق يحيي وعبدالرحيم محمد وأسامة عرابي وكمال عتمان.



والجدير بالذكر أن عبدالفتاح كان من هدافي النادي الأهلي وحصل علي بطولات كثيرة كلاعب في جيل الـ٩٠ .



وبدأ عبدالفتاح مهام عمله الجديد حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق مالية كفر الزيات حيث ينافس الفريق على الصعود لاسيما وأنه مازال في دائرة المنافسة.