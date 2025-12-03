الأهلي يدرس خوض تدريبات مباراة ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة إنبي

يدرس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة ييس توروب، خوض تجربة ودية خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين المتواجدين مع الفريق، قبل مواجهة إنبي المقررة يوم 11 ديسمبر الجاري ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع أن يحسم توروب موقف المباراة الودية خلال الجلسة التي ستجمعه مع جهازه المعاون غدًا، الخميس، لبحث برنامج الإعداد، وكذلك موقف المصابين من إمكانية اللحاق بالمباراة.

وسيعود للمشاركة في التدريبات الجماعية كل من حسين الشحات وأشرف داري بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرًا وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات الرسمية للفريق.

وكان الأهلي حصل على راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد العودة من المغرب.

وتوجه توروب إلى الدنمارك لقضاء إجازته مع أسرته، على أن يعود غدًا لقيادة تدريبات الفريق استعدادًا لكأس العاصمة.

ونجح الأهلي في الحفاظ على صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، وتعادله مع الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق، ليحصد 4 نقاط.