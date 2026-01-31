قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
سلوت يرد على تراجع ليفربول: الإصابات حرمت الفريق من صفقات كبرى
بورفؤاد .. غلق وتشميع محال فرز القمامة بممرات مساكن وزارة العدل
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس».. غدًا
هل صيام يوم النصف من شعبان بدعة؟.. اعرف فضله وحكمه الشرعي
ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو
بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة
الأهلي يقدّر أيمن أشرف ويرحب بالمشاركة في مباراة اعتزاله
خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلوت يرد على تراجع ليفربول: الإصابات حرمت الفريق من صفقات كبرى

آرني سلوت
آرني سلوت
رباب الهواري

رضخ المدير الفني لفريق ليفربول، الهولندي آرني سلوت، لحالة الانتقادات المتزايدة التي تطاله في الفترة الأخيرة، على خلفية تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن تقييمه يجب أن يكون بناءً على ما يقدمه هذا الموسم فقط.

تراجع النتائج يضع ليفربول في موقف صعب

وفشل ليفربول في تحقيق أي فوز خلال آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث اكتفى بأربعة تعادلات متتالية، قبل أن يتلقى خسارة قاسية في الوقت القاتل أمام بورنموث بنتيجة 3-2، ما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

سلوت: النقد طبيعي في عالم التدريب

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية، قال سلوت: «من العدل أن يحكم الناس عليّ بناءً على هذا الموسم، لا أعرف ما الذي سيستنتجونه، لكن الحكم يجب أن يكون على ما نقدمه الآن، وليس على الماضي».

 وأضاف: «هذا جزء من عمل المدرب، فعندما لا تحقق الانتصارات، يكون النقد حاضرًا، حتى لو كنت قد حققت ألقابًا من قبل».

هدف ليفربول لم يتغير

وأكد مدرب ليفربول أن هدف النادي كان وسيظل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، موضحًا: «قلت للاعبين منذ البداية علينا نسيان الموسم الماضي، الهدف دائمًا هو الفوز بالدوري، رغم أن تحقيق ذلك في هذه البطولة يُعد أمرًا بالغ الصعوبة».
 

نموذج الاستدامة سبب الجدل

وتطرق سلوت للحديث عن الانتقادات المتعلقة بإنفاق ليفربول نحو 450 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى أن الكثيرين يتجاهلون حقيقة استرداد النادي نحو 300 مليون جنيه من بيع لاعبين بارزين مثل داروين نونيز ولويس دياز وترينت ألكسندر أرنولد.

إصابات عطلت الاستفادة من الصفقات

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لم يستفد بعد من عدة صفقات كبرى بسبب الإصابات، مثل ألكسندر إيزاك وجيريمي فريمبونج، إضافة إلى جيوفاني ليوني الذي أنهى موسمه مبكرًا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن المستقبل كفيل بإظهار القيمة الحقيقية لهذه التعاقدات


 

ارنى سلوت اخبار الرياضة اخبار ليفربول ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

ترشيحاتنا

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

بالصور

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد