عودة الفرعون للأضواء.. هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول لفوز ساحق ويقترب من أرقام قياسية

عاد النجم المصري محمد صلاح لتسجيل الأهداف بعد فترة صيام تهديفي مع فريقه ليفربول، بعدما أحرز هدفًا عالميًا في شباك كاراباخ الأذربيجاني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول الكبير بنتيجة 6-0، ليؤكد الفريق عودته القوية قبل مرحلة الأدوار الإقصائية من البطولة الأوروبية.

هدف رائع من ركلة حرة يعيد صلاح للأضواء

سجل محمد صلاح هدفه في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بإتقان شديد، لتسكن الكرة شباك الفريق الأذربيجاني، محققًا أول أهدافه مع الريدز منذ نوفمبر الماضي حينما سجل في شباك أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية لمحمد صلاح

وصل محمد صلاح للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الهدافين التاريخين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 49 هدف متخطيا السويدي إبراهيموفيتش

وسجل محمد صلاح مشاركاته رقم 80 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم جيمي كاراجر، أحد أساطير النادي، في عدد المشاركات بالبطولة.

واصل محمد صلاح الاقتراب من هدافي ليفربول التاريخيين حيث وسع الفارق مع جوردون هودسون صاحب المركز الرابع برصيد 241 هدف ويقترب الفرعون من صاحب المركز الثاني روجير هانت صاحب 285 هدف

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 251 هدف ويتصدر القائمة إيان راش برصيد 346 هدفًا.