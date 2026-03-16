الرئيس السيسي: مسابقة دولة التلاوة نجحت في جمع الأسرة المصرية
منى عبد الغني: مع كل خطوة بنخطيها على أرض المحروسة تحس إنك متحاوط بكلام ربنا
نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية
من إعادة بناء الفريق إلى مشروع كامب نو.. أبرز التحديات التي تنتظر خوان لابورتا في ولايته الجديدة فى رئاسة برشلونة؟
أبو الفتوح وعزت والشرقاوي على قوائم الإرهابيين.. إدراج نهائي بعد صدور أحكام باتة
عثرت على 17 ألف جنيه وأعادتها لصاحبها.. تعليم قنا تكرم التلميذة الأمينة بإدارة فرشوط
وزير خارجية ألمانيا: لا دور للناتو في مضيق هرمز
خطة أمريكية لشنّ أكبر عملية للقوات الخاصة في التاريخ للسيطرة على اليورانيوم الإيراني
اقتصاد

جهاز مستقبل مصر يقود نموذج التنمية المتكاملة لدعم الاقتصاد الوطني

ولاء عبد الكريم

يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ منظومة متكاملة من المشروعات الإنتاجية والاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والتصنيع الغذائي والإنتاج الحيواني والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والطاقة والتحول الرقمي والسياحة والبنية التحتية والنقل، في إطار رؤية تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.

وجاء إنشاء الجهاز تتويجًا لرؤية تنموية بدأت ملامحها منذ عام 2017، حيث خضعت فكرة تأسيسه لدراسات وتقييمات موسعة هدفت إلى بناء نموذج قادر على تحويل الموارد المتاحة إلى قيمة اقتصادية حقيقية وخلق المزيد من فرص العمل، وبعد سنوات من التخطيط، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء الجهاز ليكون أحد الأذرع التنفيذية للدولة في قيادة المشروعات التنموية الاستراتيجية وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتكامل بين القطاعات المختلفة.

ويعتمد الجهاز في تنفيذ مشروعاته على نموذج تنموي متكامل يُعرف بمفهوم "فلك التنمية"، وهو إطار يربط بين مراحل الإنتاج المختلفة داخل منظومة واحدة مترابطة، تبدأ باستصلاح الأراضي والزراعة، مرورًا بالتصنيع الزراعي والغذائي، وصولًا إلى التخزين والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ويمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجهاز، حيث يقود عددًا من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في مصر مستهدفًا استصلاح نحو 4.5 مليون فدان وفق رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان ويضم أكبر مسار لنقل المياه في العالم، إلى جانب مشروعات أخرى مثل الداخلة – العوينات وسنابل سونو وتنمية سيناء ومشروعات في صعيد مصر وغرب الدلتا.

ويواكب هذا التوسع الزراعي منظومة متكاملة للتصنيع الغذائي داخل مدن مستقبل مصر الصناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3.4 مليون طن من الخامات الزراعية سنويًا يتم تحويلها إلى نحو 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويدعم فرص التصدير.

ويعمل الجهاز على تطوير منظومة تجارة الحاصلات الزراعية من خلال إنشاء مركز سفنكس لتجارة المحاصيل على مساحة 500 فدان بطاقة تداول تتجاوز 20 مليون طن سنويًا، إلى جانب تطوير منظومة التخزين اللوجستي عبر مخازن تبريد وصوامع حديثة لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 500 ألف طن.

وتمتد أنشطة الجهاز  إلى تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لزيادة إنتاج البروتين الحيواني، إضافة إلى التوسع في مشروعات التنمية العمرانية مثل مشروع جريان في الدلتا الجديدة ومشروعات عمرانية أخرى في المدن الجديدة.

ويولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اهتمامًا متزايدًا بدعم قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز المهمة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، وذلك من خلال تبني خطط لتنمية واستغلال عدد من الجزر النيلية والبحرية وتحويلها إلى مقاصد سياحية متكاملة تجمع بين الأنشطة الترفيهية والبيئية والاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوسع نشاطه في تنفيذ وتطوير منظومة متكاملة من مشروعات البنية التحتية الداعمة لخطط التنمية الشاملة، بما يشمل إنشاء شبكات طرق حديثة ومحطات عملاقة لتوليد ونقل الكهرباء، إلى جانب تنفيذ محطات متطورة لمعالجة وتحلية المياه، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للمشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية المختلفة، وتستهدف هذه المشروعات رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلًا عن دعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية في مختلف المناطق التي يشملها نطاق عمل الجهاز.

ويعمل الجهاز من خلال مجموعة من الشركات التابعة التي تدير عددًا من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات التنموية، من بينها Nations of Sky لتطوير المشروعات العمرانية، وDigital Smart Tree (DST) للحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، إلى جانب مساندة لخدمات الأمن لخدمات التشغيل والتأمين، والبورصة السلعية - مصر لتنظيم تداول السلع الزراعية، وشركة مدن لتشغيل وصيانة المرافق بالمجتمعات العمرانية.

ويفتح الجهاز آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية للمشاركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مع التوجه لطرح بعض الشركات التابعة في البورصة مستقبلًا، بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
ويأتي تسليط الضوء على هذه المنظومة التنموية المتكاملة بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان، والتي تستهدف تعريف الرأي العام بحجم المشروعات التي ينفذها الجهاز ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر.

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

خلاف الشقة قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة في مقتل عروس بورسعيد

خلاف قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الاستثمار تلغي التصديق على عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

ماني

بعد إصابته.. النصر يحسم موقفه من سفر ساديو ماني لمعسكر السنغال

مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يقود نموذج التنمية المتكاملة لدعم الاقتصاد الوطني

الفول الحراتى.. يعالج أمراضا خطيرة

الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة

محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد