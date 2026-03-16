حماية المستهلك: استمرار الحملات الرقابية علي الأسواق ولن نسمح بممارسات تمس استقرار الأسعار

حماية المستهلك
حماية المستهلك
محمد صبيح

 شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة  مفاجئة  على الأسواق بنطاق المحافظة، بقيادة  رائد هارون ، مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة ، وذلك للمتابعة الميدانية لحالة الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، بما يُسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، وبالتنسيق مع اللواء دكتور  مصطفي البلاوي ، محافظ قنا.

تأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، وذلك في حضور المحافظ ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الجولة، شدد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والالتزام الكامل بقواعد المنافسة العادلة والهوامش الربحية المقررة، لضمان حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن الأسواق تحت مراقبة مستمرة، وأن جميع السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمن متوفرة بكميات كافية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وأن أي مخالفة ستواجه فورًا بإجراءات قانونية حاسمة للحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.

وأسفرت الجولة عن ضبط "8 قضايا" تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور تم  تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها على الفور، موضحًا أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه الإضرار بحقوق المواطنين أو الإخلال بانضباط الأسواق مشيرًا إلي ، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها، مشددًا على أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة فورًا.

وأكد أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، تُمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

