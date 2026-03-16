بعد إصابته.. النصر يحسم موقفه من سفر ساديو ماني لمعسكر السنغال

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطورات جديدة بشأن إصابة نجم النصر ساديو ماني، في ظل غيابه عن تدريبات ومباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة الرياضية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت حاجته لفترة علاج تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، قبل الدخول في برنامج تأهيلي لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية.

وأوضحت التقارير أن إدارة النصر تواصلت مع ماني ونصحته بعدم الالتحاق بصفوف منتخب السنغال لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بهدف التركيز على التعافي الكامل والعودة سريعًا للمشاركة مع الفريق.

وكان من المقرر أن يسافر اللاعب إلى السنغال يوم 22 مارس الجاري لعرض حالته على الجهاز الطبي للمنتخب، وتقديم التقارير الطبية الخاصة بإصابته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته الدولية.

وترى إدارة النصر أن بقاء اللاعب في السعودية سيكون الخيار الأفضل في هذه المرحلة، خاصة مع صعوبة مشاركته في المباريات الدولية، ما يسمح له بإكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل مثالي.