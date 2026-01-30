أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول

عبر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بعودة المصري محمد صلاح للتهديف مرة أخرى، كما حذر لاعبيه من ارتكاب الأخطاء أمام نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما مساء غد السبت في الدوري الإنجليزي، في إطار سعيهم لتحقيق مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن ندرك تماما حقيقة أن فوزا واحدا لا يكفي أبدا في هذا النادي، والمباراة التالية قادمة بسرعة ضد نيوكاسل".

وتابع: "أنا متأكد تماما أن تلك المباراة ستكون تحديا أكبر من تلك التي واجهناها يوم الأربعاء، كل مباراة مهمة، لكن وضعنا الحالي يجعل كل مباراة أكثر أهمية، لأننا نريد الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى".

وأضاف: “لقد اختبرنا مدى صعوبة اللعب ضد نيوكاسل، لكن الفوز مفيد دائما، خاصة بعد خسارتنا في الدقيقة الأخيرة أمام بورنموث.”

واستمر: “من الواضح أنه كلما اقتربت من النهاية، قلت فرص ارتكابك للخطأ، لا يمكننا تحمل ارتكاب الأخطاء بعد الآن لأننا ارتكبنا الكثير منها.”

كما تطرق المدرب الهولندي إلى عودة محمد صلاح إلى الفريق بعد مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، إذ سجل المصري هدفا ضد كاراباخ، وقال: "لقد كنت سعيدًا حقًا من أجل مو لأنه سجل هذا الهدف لأنه بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها لهذا النادي، فمن الجيد دائمًا أن يكون اسمه مدرجًا في قائمة الهدافين".

وأتم: “يتعين على الفريق التأكد من أن صلاح واللاعبين الآخرين يتخذون مواقع جيدة، إذا تكرر هذا الأمر مرات كافية، فسيفعل لاعبونا ما نتوقعه منهم لأنهم يتمتعون بجودة عالية.”

ولم يحقق ليفربول أي فوز في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل في أربع مباريات وخسر واحدة، و يحتل المركز السادس في جدول الدوري برصيد 36 نقطة متأخرًا عن المتصدر أرسنال بفارق 14 نقطة.