قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول

سلوت
سلوت
مجدي سلامة

عبر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بعودة المصري محمد صلاح للتهديف مرة أخرى، كما حذر لاعبيه من ارتكاب الأخطاء أمام نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما مساء غد السبت في الدوري الإنجليزي، في إطار سعيهم لتحقيق مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن ندرك تماما حقيقة أن فوزا واحدا لا يكفي أبدا في هذا النادي، والمباراة التالية قادمة بسرعة ضد نيوكاسل".

وتابع: "أنا متأكد تماما أن تلك المباراة ستكون تحديا أكبر من تلك التي واجهناها يوم الأربعاء، كل مباراة مهمة، لكن وضعنا الحالي يجعل كل مباراة أكثر أهمية، لأننا نريد الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى".

وأضاف: “لقد اختبرنا مدى صعوبة اللعب ضد نيوكاسل، لكن الفوز مفيد دائما، خاصة بعد خسارتنا في الدقيقة الأخيرة أمام بورنموث.”

واستمر: “من الواضح أنه كلما اقتربت من النهاية، قلت فرص ارتكابك للخطأ، لا يمكننا تحمل ارتكاب الأخطاء بعد الآن لأننا ارتكبنا الكثير منها.”

كما تطرق المدرب الهولندي إلى عودة محمد صلاح إلى الفريق بعد مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، إذ سجل المصري هدفا ضد كاراباخ، وقال: "لقد كنت سعيدًا حقًا من أجل مو لأنه سجل هذا الهدف لأنه بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها لهذا النادي، فمن الجيد دائمًا أن يكون اسمه مدرجًا في قائمة الهدافين".

وأتم: “يتعين على الفريق التأكد من أن صلاح واللاعبين الآخرين يتخذون مواقع جيدة، إذا تكرر هذا الأمر مرات كافية، فسيفعل لاعبونا ما نتوقعه منهم لأنهم يتمتعون بجودة عالية.”

ولم يحقق ليفربول أي فوز في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل في أربع مباريات وخسر واحدة، و يحتل المركز السادس في جدول الدوري برصيد 36 نقطة متأخرًا عن المتصدر أرسنال بفارق 14 نقطة.

ليفربول سلوت محمد صلاح نيوكاسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

الأطفال

حبس 5 رجال و6 سيدات استغلوا الأطفال الأحداث فى التسول بالقاهرة

المتهم

القبض على المتهم بإضرام النيران بمطعم فى أسوان

ارشيفية

مغطاة بلوح خشبي خفيف..مصرع طفل في بالوعة صرف صحي في حي الأشجار

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد