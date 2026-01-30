قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
أصل الحكاية

مصير محمد صلاح يربك حسابات ليفربول.. سلوت قد يكون كلمة السر في رحيل الفرعون المصري

أمينة الدسوقي

يخيم الغموض على مستقبل النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير متزايدة تربط بقاءه أو رحيله بمصير المدرب الهولندي آرني سلوت، واحتمالية قدوم الإسباني تشابي ألونسو لقيادة الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

توتر العلاقة بين صلاح وسلوت

منذ بداية شهر ديسمبر، بات مستقبل صلاح محل تساؤلات جدية، بعد تصريحات مثيرة لأسطورة ليفربول أشار فيها إلى أن اللاعب “تم التخلي عنه”، عقب قرار سلوت بإبقائه على مقاعد البدلاء. وهو ما عززه تصريح صلاح نفسه حين قال إنه “لا توجد علاقة” تجمعه بالمدرب الهولندي.

ورغم عودة الجناح المصري للمشاركة بعد انتهاء مشواره في كأس الأمم الإفريقية، إلا أن المؤشرات توحي بأن العلاقة بين الطرفين لم تعد إلى سابق عهدها، كما أن مستوى صلاح لم يصل إلى الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الموسم الماضي، حين كان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية.

عقد ضخم لكن النهاية قد تكون قريبة

صلاح كان قد كوفئ بعقد جديد ضخم بعد موسمه الرائع، يمتد حتى صيف 2027، لكن داني مورفي، نجم ليفربول السابق، استبعد استمراره حتى نهاية العقد.

وقال مورفي في تصريحات لموقع Bestbettingsites:"أعتقد أنه سيغادر هذا الصيف. أعلم أن عقده طويل، لكن بالنظر إلى ما حدث هذا الموسم وأداء الفريق، سيكون من المفاجئ أن يستمر لعام إضافي".

وأشار مورفي إلى أن السيناريو الوحيد لبقاء صلاح يتمثل في قدوم مدرب جديد يكون مستعدًا لبناء الفريق حوله ومنحه “دفعة جديدة” تعيد له الحافز والتألق.

عامل السن وتراجع الدور

يرى مورفي أن التقدم في العمر يلعب دورًا مهمًا في هذه المرحلة، موضحًا أن أي لاعب، مهما بلغت إنجازاته، سيجد صعوبة في تقبل عدم المشاركة أساسياً في كل مباراة.

وأضاف:"ما حققه صلاح كان استثنائيًا، لكن سيكون من المفاجئ حقًا أن نراه بقميص ليفربول مع بداية الموسم المقبل".

ألونسو يقترب وخطط بلا عواطف

في المقابل، تتزايد التوقعات بتولي تشابي ألونسو تدريب ليفربول في حال إقالة سلوت، رغم تأكيدات رسمية معاكسة ووفقًا لموقع فيشاجيس الإسباني، فإن ألونسو بدأ بالفعل وضع تصوره للموسم المقبل، مع قناعة تامة بضرورة إجراء “تجديد شامل” للفريق.

التقرير أشار إلى أن ألونسو يعتبر أن “وقت محمد صلاح في ليفربول قد انتهى”، ويفضل أن يمضي النادي قدمًا دون النجم المصري، وسط حديث عن إمكانية بيعه لأحد الأندية السعودية مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

كوناتي وماك أليستر خارج الحسابات

ولم يتوقف الأمر عند صلاح، إذ أوضح التقرير أن المدافع إبراهيما كوناتي هو أول الأسماء التي يرغب ألونسو في الاستغناء عنها، خاصة في ظل تراجع مستواه هذا الموسم، مع اهتمام من ريال مدريد وأندية أخرى بضمه مجانًا نهاية الموسم.

كما أن الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر “ليس ضمن خطط ألونسو”، الذي يفضل لاعبًا “بمواصفات مختلفة” لقيادة خط الوسط، في إطار مشروعه لبناء “ليفربول جديد خالٍ من الارتباطات العاطفية”.

إدارة ليفربول تحسم موقفها من سلوت

ورغم كل هذه التكهنات، شدد جيمس بيرس، الصحفي الموثوق في صحيفة ذا أثليتيك، على أن آرني سلوت لا يزال يحظى بدعم إدارة النادي.

وأكد بيرس أن ليفربول لا ينوي تكرار سيناريوهات الإقالات المتسرعة، كما حدث مع مانشستر يونايتد وتشيلسي هذا الموسم، موضحًا أن الإدارة “لا تملك أي خطط حاليًا لإقالة سلوت”، رغم أن تقييم أدائه سيخضع لمراجعة شاملة في الصيف.

بين مستقبل مدرب غير محسوم، ومشروع جديد قد يقوده ألونسو، يبقى محمد صلاح في قلب معادلة معقدة قد تنتهي برحيل أحد أبرز أساطير أنفيلد في العصر الحديث أو منحه فرصة أخيرة لقلب الطاولة من جديد.

محمد صلاح مصير محمد صلاح ليفربول حسابات ليفربول نادي ليفربول

