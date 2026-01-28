قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 نصائح مهمة عند شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الذهب يكسر حاجز 5200 دولار للأوقية
روبيو يحذر رئيسة فنزويلا من مصير مادورو حال عصيانها أوامر أمريكا
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
رياضة

ليفربول في مواجهة حاسمة اليوم ضد كاراباج تحدد مصيره بدوري الأبطال

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يستعد كبار أوروبا للجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وسط حسابات مشحونة على بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ16، حيث تقام الجولة الختامية اليوم الأربعاء، حيث تُلعب 18 مباراة في توقيت واحد، على أن تُجرى قرعة الملحق يوم الجمعة 30 يناير لتحديد مواجهات الفرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة، بينما يخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 مباريات الملحق لتحديد 8 فرق إضافية، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 36 من البطولة.

ليفربول على أعتاب الثمن النهائي

يخوض ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مواجهة حاسمة أمام كاراباج الأذربيجاني على ملعب "أنفيلد"، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 15 نقطة، مما يمنحه أفضلية واضحة. 

فوز الريدز سيضمن له التأهل المباشر دون الحاجة لمراقبة نتائج الفرق الأخرى، بعد أن عزز موقفه بفوز كبير على أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابقة.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام كاراباج، الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، وقد أثبت هذا الموسم قدرته على المفاجآت، بتحقيق انتصارات لافتة على فرق كبيرة مثل بنفيكا وكوبنهاجن وآينتراخت فرانكفورت، إضافة إلى تعادل ثمين أمام تشيلسي، ما يجعل المواجهة بعيدة عن الحسابات البسيطة

وفي حال تعادل ليفربول، ستبقى فرصه قائمة لكنها ستصبح مرتبطة بسيناريوهات معقدة لنتائج الفرق الأخرى، أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما أن الخسارة قد تدفع الريدز إلى دوامة من الحسابات الدقيقة، ويصبح الحسم مرتبطًا بتعثر منافسين آخرين حتى صافرة النهاية.

وتعد الجولة الأخيرة بمشهد حاسم يحدد مصير الفرق الكبرى في البطولة، مع صراع محتدم على المراكز الثمانية الأولى والملحق الأوروبي، في تجربة جديدة للنظام المعتمد هذا الموسم.

ليفربول محمد صلاح صلاح دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

