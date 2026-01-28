ليفربول في مواجهة حاسمة اليوم ضد كاراباج تحدد مصيره بدوري الأبطال

يستعد كبار أوروبا للجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وسط حسابات مشحونة على بطاقات التأهل المباشر إلى دور الـ16، حيث تقام الجولة الختامية اليوم الأربعاء، حيث تُلعب 18 مباراة في توقيت واحد، على أن تُجرى قرعة الملحق يوم الجمعة 30 يناير لتحديد مواجهات الفرق.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة، بينما يخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 مباريات الملحق لتحديد 8 فرق إضافية، فيما يخرج أصحاب المراكز من 25 إلى 36 من البطولة.

ليفربول على أعتاب الثمن النهائي

يخوض ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مواجهة حاسمة أمام كاراباج الأذربيجاني على ملعب "أنفيلد"، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 15 نقطة، مما يمنحه أفضلية واضحة.

فوز الريدز سيضمن له التأهل المباشر دون الحاجة لمراقبة نتائج الفرق الأخرى، بعد أن عزز موقفه بفوز كبير على أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابقة.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام كاراباج، الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، وقد أثبت هذا الموسم قدرته على المفاجآت، بتحقيق انتصارات لافتة على فرق كبيرة مثل بنفيكا وكوبنهاجن وآينتراخت فرانكفورت، إضافة إلى تعادل ثمين أمام تشيلسي، ما يجعل المواجهة بعيدة عن الحسابات البسيطة

وفي حال تعادل ليفربول، ستبقى فرصه قائمة لكنها ستصبح مرتبطة بسيناريوهات معقدة لنتائج الفرق الأخرى، أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما أن الخسارة قد تدفع الريدز إلى دوامة من الحسابات الدقيقة، ويصبح الحسم مرتبطًا بتعثر منافسين آخرين حتى صافرة النهاية.

وتعد الجولة الأخيرة بمشهد حاسم يحدد مصير الفرق الكبرى في البطولة، مع صراع محتدم على المراكز الثمانية الأولى والملحق الأوروبي، في تجربة جديدة للنظام المعتمد هذا الموسم.