مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-1-2026 .. والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بمباريات حاسمة ستحدد بشكل كبير ملامح الأدوار الإقصائية.

أبرز المباريات تشهد مواجهة بنفيكا البرتغالي أمام ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي أمام جالاتا سراي التركي، بالإضافة إلى العديد من المواجهات المثيرة بين أبرز فرق القارة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق جميع مباريات دوري الأبطال الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ويستعرضها جدول القنوات الناقلة:

أياكس X أولمبياكوس – beIN Sports XTRA 8

أرسنال X كايرات ألماتي – beIN Sports HD 9

أتلتيك بيلباو X سبورتينج لشبونة – beIN Sports XTRA 6

أتلتيكو مدريد X بودو / جليمت – beIN Sports XTRA 5

برشلونة X كوبنهاجن – beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن X فياريال – beIN Sports XTRA 7

بنفيكا X ريال مدريد – beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند X إنتر – beIN Sports HD 7

كلوب بروج X مارسيليا – beIN Sports XTRA 3

آينتراخت فرانكفورت X توتنهام – beIN Sports XTRA 1

ليفربول X كاراباج – beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي X جالاتا سراي – beIN Sports HD 5

موناكو X يوفنتوس – beIN Sports XTRA 2

بافوس X سلافيا براج

باريس سان جيرمان X نيوكاسل يونايتد – beIN Sports HD 1

آيندهوفن X بايرن ميونخ – beIN Sports XTRA 4

نابولي X تشيلسي – beIN Sports HD 8

يونيون سانت جيلواز X أتالانتا – beIN Sports XTRA 9

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تشهد الجولة السادسة عشرة إقامة ثلاث مواجهات هامة:

الزمالك X بتروجت – 5 مساءً

المصري X سيراميكا كيلوباترا – 8 مساءً

بيراميدز X الجونة – 8 مساءً












