دوري أبطال أوروبا| الصراع يشتعل على بطاقات التأهل

يشهد ترتيب فرق دوري أبطال أوروبا حالة من الإثارة غير المسبوقة، مع احتدام المنافسة بين عدد كبير من الفرق على حجز مقاعد التأهل للأدوار الإقصائية، قبل الجولات الحاسمة من دور المجموعات.

ونجح أرسنال وبايرن ميونخ في حسم تأهلهما رسميًا إلى دور الـ16، دون الحاجة لخوض الملحق، بعدما ضمنا التواجد ضمن الثمانية الكبار عن جدارة.

وفي المقابل، تحتدم المنافسة بين 13 فريقًا – وقد يرتفع العدد – على 6 مقاعد متبقية فقط من أصل 8 مراكز مؤهلة مباشرة، في صراع مفتوح على كل الاحتمالات.

وتملك أندية ريال مدريد وليفربول وتوتنهام فرصة قوية لتحقيق الفوز في الجولات المقبلة، والابتعاد عن دوامة الحسابات المعقدة، من أجل حسم التأهل المباشر دون انتظار نتائج المنافسين.

ويزيد من سخونة المشهد تساوي 8 فرق كاملة برصيد 13 نقطة، حيث سيكون فارق الأهداف هو العامل الحاسم في ترتيب هذه الفرق حال تحقيقها الانتصار، ما يضفي طابعًا دراميًا على الجولات الأخيرة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الأبرز بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل، في مباراة من العيار الثقيل، إذ سيكون الفوز بوابة العبور لأحد الفريقين، بينما قد يؤدي التعادل إلى تعقيد موقفهما وإبعاد الحلم الأوروبي عن الطرفين.