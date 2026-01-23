قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي، لمواجهة فياريال، في إطار الجولة 21 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة رودريجو جوس، وجاهزيته لمواجهة فياريال.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: كارفاخال – ديفيد ألابا – أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسن – دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولر – داني سيبايوس – كيستيرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – إبراهيم دياز – فرانكو ماستانتونو.