فينيسيوس يعترف: صافرات البرنابيو آلمتني.. وهدفي البقاء مع ريال مدريد

فتح البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قلبه للحديث عن المرحلة الأخيرة التي وصفها بـ«الصعبة»، في ظل صافرات الاستهجان التي طالته من جماهير الفريق، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بالقتال والبقاء داخل جدران النادي الملكي.

وقال فينيسيوس ، إن مواجهة موناكو شهدت تركيزًا عاليًا من الفريق، مشيرًا إلى أن لمس الكرة باستمرار يساعده على تقديم أفضل ما لديه، لكنه اعترف بأن الأيام الماضية لم تكن سهلة، بسبب الضغوط وكثرة الحديث عنه خارج الملعب.

وأوضح: «لا أريد أن أكون في دائرة الضوء بسبب أمور بعيدة عن كرة القدم، ما يهمني فقط هو ما أقدمه داخل الملعب».

وأكد النجم البرازيلي، أن اللعب بجوار كيليان مبابي وبقية النجوم يجعل الأمور أسهل، مشددًا على أهمية وحدة الفريق ودعم الجماهير، مضيفًا: «إذا بقينا متحدين، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة».

وتحدث فينيسيوس عن شعوره بالحزن من صافرات الاستهجان في ملعب سانتياجو برنابيو، قائلًا إنه يتمنى دائمًا الحصول على الدعم في «بيته»، لكنه في الوقت نفسه يحترم حق الجماهير في التعبير عن رأيها.

وأضاف: «لن أكون دائمًا في أفضل حالاتي، لكنني أبذل كل ما لدي من أجل الفريق، سواء بالتسجيل أو الصناعة أو حتى الدفاع».

وعن مستقبله، أوضح فينيسيوس أن مسألة تجديد عقده تُناقش بهدوء، مؤكدًا ثقته في إدارة النادي، ومختتمًا حديثه برسالة واضحة: «أريد الاستمرار هنا لفترة طويلة، والقتال دائمًا من أجل ريال مدريد».