بيراميدز بالأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي .. تفاصيل الإجتماع الفني

انعقد اليوم الجمعة بمدينة بركان المغربية الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهضة بركان وبيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غدٍ السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، القميص الأساسي البرتقالي في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى الأزرق الكامل.

وفي المقابل يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الفاتح.

وتم التأكيد على أن المباراة سيحضرها بالملعب البلدي في بركان قرابة 6 آلاف مشجع.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، والإداريان محمد طاهر وسامي أباظة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.