عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
مؤتمر مباراة بيراميدز ونهضة بركان.. يورتشيتش يركز على التحضيرات الفنية والتكتيكية

يورتشيتش
يورتشيتش
رباب الهواري

يُعقد اليوم الجمعة في قاعة مؤتمرات الملعب البلدي بمدينة بركان، المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي والتي يستضيفها الفريق المغربي ضمن مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، برفقة الحارس أحمد الشناوي. 
 

موعد المباراة والمكان

تقام المباراة غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب، على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان. وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة، حيث يسعى بيراميدز للحفاظ على تصدره أو تعزيز موقعه في البطولة بعد تتويجه بلقب البطولة الموسم الماضي.
 

أهداف المؤتمر الصحفي

يركز المؤتمر الصحفي على التحضيرات الفنية والتكتيكية التي قام بها الجهاز الفني بقيادة يورتشيتش، إلى جانب الوقوف على جاهزية اللاعبين، وخاصة أحمد الشناوي، حارس الفريق، الذي يعد من الركائز الأساسية في خط الدفاع. ويُجيب الثنائي على أسئلة الإعلام المغربي حول الاستراتيجية المتوقعة للفريق خلال المباراة وأبرز التحديات التي تواجه بيراميدز خارج أرضه.

استعدادات بيراميدز للمباراة

أكد الجهاز الفني أن الفريق أجرى تدريبات مكثفة خلال الأيام الماضية، ركزت على الجانب البدني والفني، لضمان تقديم مستوى قوي أمام خصم مغربي عنيد على ملعبه. ويحرص الفريق على دراسة نقاط القوة والضعف لدى نهضة بركان، خصوصًا بعد الأداء المميز للفريق المغربي في المباريات السابقة ضمن البطولة.

التوقعات والتطلعات

يأمل بيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه للحفاظ على المنافسة على صدارة المجموعة، بينما يسعى نهضة بركان لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. ويأتي حضور يورتشيتش والشناوي في المؤتمر كخطوة مهمة لتعزيز التواصل مع الإعلام والجماهير قبل المواجهة المصيرية.


 

