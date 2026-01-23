بيراميدز يشيد بحفاوة الاستقبال المغربي قبل مواجهة نهضة بركان

وجه هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، الشكر إلى مسئولي وإدارة نادي نهضة بركان المغربي، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي حظيت بها بعثة الفريق فور وصولها إلى المغرب.

وأكد أن هذا التعامل الراقي يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والمغرب بشكل عام، وبين نادي بيراميدز وكافة الأندية المغربية على وجه الخصوص.





مواجهة مرتقبة في دوري أبطال أفريقيا

ويحل نادي بيراميدز، بطل القارة السمراء، ضيفًا على فريق نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت، على الملعب البلدي بمدينة بركان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في مشوار الفريقين بالبطولة القارية، في ظل التنافس القوي على بطاقات التأهل.

استقبال مميز منذ الوصول إلى وجدة

وأوضح هاني سعيد، أن بعثة بيراميدز لاقت استقبالًا مميزًا منذ لحظة الوصول إلى مطار مدينة وجدة، حيث حرص مسئولو نادي نهضة بركان على التواجد والترحيب الرسمي، في صورة تعكس الاحترام المتبادل بين الناديين. كما أشاد بتوفير كل سبل الراحة للفريق، سواء من حيث وسائل النقل أو تسهيل إجراءات الإقامة.





تنظيم احترافي وتعاون كامل

وأضاف المدير الرياضي لبيراميدز أن إدارة نهضة بركان لم تدخر جهدًا في توفير ملعب مناسب للتدريبات، إلى جانب التنظيم الاحترافي لكافة التفاصيل الخاصة بالبعثة، مؤكدًا أن هذا التعاون ليس غريبًا على النادي المغربي المعروف بحسن التنظيم والالتزام.

ذكريات إيجابية من السوبر الأفريقي

وأشار هاني سعيد إلى أن هذه المعاملة الطيبة امتداد لما سبق، حيث استقبل نادي بيراميدز فريق نهضة بركان في القاهرة خلال مباراة السوبر الأفريقي في وقت سابق، وحرص حينها على تقديم كل أوجه الترحيب اللائق بالضيوف. وشدد على أن مثل هذه الروح الرياضية تعزز من قوة الكرة الأفريقية وتدعم العلاقات بين أنديتها.



