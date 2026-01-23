يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة نهضة بركان

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز وبرفقته الحارس أحمد الشناوي ظهر الجمعة، المؤتمر الصحفي لمباراة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء غد السبت، على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة من ظهر الجمعة في قاعة مؤتمرات الملعب البلدي بمدينة بركان، ويتحدث خلاله يورتشيتش والشناوي للإعلام المغربي عن تحضيرات بيراميدز للمباراة الهامة.