بعد زيادة البنزين.. تعريفة جديدة لخطوط الميكروباص الداخلية بالغردقة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة عن اعتماد التعريفة الجديدة لخطوط الميكروباص الداخلية، خاصة الخطوط العاملة على خط الغردقة – الجونة وعدد من الخطوط الداخلية بين مناطق المدينة، وذلك في إطار تنظيم منظومة النقل الجماعي ومراعاة المسافات بين المناطق المختلفة.

وأوضحت الوحدة المحلية أن التعريفة الجديدة شملت عدة خطوط رئيسية، من بينها:

الدهار / الميناء 5 جنيهات، الدهار / حفر الباطن 5 جنيهات، الدهار / شيري 6 جنيهات، الدهار / أبو عشرة 6 جنيهات، الميناء / خط عربيا 5.5 جنيه، الدهار / أكوا فن 6 جنيهات، الدهار / القرى 13 جنيهًا، الدهار / مبارك (2) 7 جنيهات، الدهار / الأحياء / الفيروز 8.5 جنيه، الدهار / النجدة 5 جنيهات، الدهار / الروضة / الإعلام 6 جنيهات، الدهار / الجامعة الجديدة 13 جنيهًا، الدهار / المنطقة الصناعية 6 جنيهات، والدهار / الكهف 5 جنيهات.

كما تم تحديد تعريفة بعض الخطوط المرتبطة بخط الغردقة – الجونة، حيث بلغت:

الغردقة / الأحياء / الفيروز 7 جنيهات، الغردقة / الفنادق 11 جنيهًا، الغردقة / الحرس 13 جنيهًا، الغردقة / الجونة 20 جنيهًا، والأحياء / الفيروز / الجونة 16 جنيهًا.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة على التزام السائقين بالتعريفة المحددة ووضعها بشكل واضح داخل المركبات، مع استمرار الحملات الرقابية لضبط أي مخالفات وضمان تقديم خدمة نقل مناسبة للمواطنين.