بيراميدز يخوض أول تدريباته بالمغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان | صور

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته بالمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز بطل القارة السمراء ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأقيم المران على ملعب نادي نهضة بركان واستمر لمدة ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين المختارين ضمن القائمة وبتواجد المغربي محمد الشيبي والذي التحق بالبعثة فجر اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته غدا الجمعة في التاسعة مساء على الملعب البلدي بمدينة بركان والذي يستضيف المباراة ولمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.