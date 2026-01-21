دوري أبطال أفريقيا | بعثة بيراميدز تصل المغرب لمواجهة نهضة بركان

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة السعيدية المغربية؛ استعدادا لمواجهة نهضة بركان، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان، في التاسعة من مساء السبت المقبل، على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وكانت بعثة بيراميدز غادرت القاهرة، عصر اليوم، برئاسة المهندس ممدوح عيد، متوجهة إلى المغرب، ووصلت بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات حتى الوصول إلى مطار مدينة وجدة، قبل التنقل لمدة ساعة بالحافلة إلى مدينة السعيدية مقر إقامة الفريق، حيث تبعد قرابة نصف ساعة عن مدينة بركان التي ستشهد مباراة السبت.