بيراميدز يُنهي قيد حامد حمدان وناصر ماهر ويجهزهما لمواجهة نهضة بركان أفريقيًا

كشف الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن إنهاء إجراءات قيد الثنائي الجديد حامد حمدان وناصر ماهر في القائمتين المحلية والأفريقية للنادي ليحق لهما المشاركة قاريا مع الفريق بداية من مباراة نهضة بركان في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

أوضح أن الدولي الفلسطيني حامد حمدان سيرتدي القميص رقم 33 محليا وقاريا، بينما سيرتدي ناصر ماهر القميص 27 مع النادي محليا وقاريا.