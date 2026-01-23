عبد الله السعيد يودع ناصر ماهر بعد انتقاله إلى بيراميدز

ودع عبد الله السعيد لاعب الزمالك، زميله ناصر ماهر بعد انتقاله إلى نادي بيراميدز.

ونشر السعيد صورة تجمعه مع ناصر ماهر عبر حسابه الشخصي إنسجرام، واكتفي بوضع ايموشن قلب.



شارك ناصر ماهر لأول مرة في تدريبات نادي بيراميدز، بعد إتمام إجراءات انتقاله قادما من صفوف الزمالك وبعد التحاقه ببعثة الفريق في المغرب.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة على الترحيب بالوافد الجديد في أول تدريب لتحفيزه لبذل أقصى جهد مع زملائه بالفريق.