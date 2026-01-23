بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب بيراميد من اتمام صفقة عودة الفاخوري لمدة 3 سنوات ونصف.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: بيراميدز بدأ مفاوضاته مع الأردني عودة الفاخوري منذ أكثر من شهر، وأنهى كل شئ واللاعب يقترب رسميَََا لمدة 3 مواسم ونصف ما لم يحدث جديد خلال الساعات المقبلة.

وارتبط اسم الفاخوري بـ الأهلي خلال الساعات الماضية، حيث قال الإعلامي إبراهيم فايق: الأهلي كان سافر واتفق عل كل حاجة بما فيها ما يخص عقد عودة الفاخوري اللي بالمناسبة واحد من ضمن رغباته المشاركة لضمان التواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم”.

وفي سياق آخر اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الجمعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.