مجدي مرشد يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف إعفاء الموبايلات الواردة من الخارج
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده المتواصلة في دعم عملية السلام
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو
فضل صوم الإثنين والخميس .. الإفتاء توضح
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أشعل الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل الواسع بين جماهير القلعة الحمراء، بعد حديثه عن صفقات الأهلي الجديدة، ومصير استمرارها مع الفريق، خاصة في ظل رحيل عدد من التعاقدات السابقة بعد فترات قصيرة من انضمامها. 


وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية عن ضم المدافع عمر الجزار والظهير الأيسر أحمد عيد والمهاجم مروان عثمان "أوتاكا".

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أوتاكا وعمر الجزار وأحمد عيد خلاص، وبالعمري وصل القاهرة مع خالد مرتجي، والأهلي بيضع اللمسات الأخيرة لضم الفاخوري وهادي رياض".

وتابع شوبير: "هتسمع بقه 500 ألف مهاجم وكل شوية اسم ورا اسم أنا بتعب، وبحاول اتحرى الدقة لغاية ما الاقي الصح أو الأقرب للواقعية، ده احنا لاعيب بيبقى بنقول قاعد وتمام تصحى تلاقيه مشي".

وأوضح حارس الأهلي السابق: "محدش يزعل مني في اللي هقوله عقد عمرو الجزار 4 سنين ونص هل هيكملهم؟، طيب هو عقد مصطفى العش كام كان سنة؟ ده الأهلي مدد له السنة دي وباعه السنة دي، وبيكهام راح ورجع كذا مرة".


وأضاف شوبير: "وعقد أحمد عيد 3 سنين ونصف هيكمل فيهم قد أيه، قول لي هيكمل، ماشي موافق معنديش مشكلة خالص، طيب هو ياسين مرعي لما ييجي عمرو الجزار، هيبقى أساسي ولا أيه ولسه عندك هادي رياض وموجود ياسر إبراهيم مين هيبقى أساسي ومين هيقعد، ولسه هتشوف الثنائي بيكهام وأحمد عابدين حد منهم هيقعد وحد هيمشي".

وواصل شوبير: "وجراديشار عقده كام سنة وبقاله قد أيه وهيمشي بعد أيه الولد عنده عقد من المجر، حد يقول لي عشان أعرف عشان دي أسئلة مهمة جدا، طب أحمد رضا، طيب عمر الساعي طيب أنت اخترت على أساس أيه ودي أسئلة منطقية 100 في المائة".

واختتم شوبير: "أنت لما جبت أشرف داري جماهير الأهلي قالت دي حاجة فوق العظمة ولاعيب دولي ولعب كأس العالم، فنسجل بس اللاعيبة دي جات في يناير 2026 واللي يكمل عقده يبقى نرفع القبعة للي تعاقدوا معاهم، طيب لو مشيوا بدري بدري يبقى الموقف أيه عشان دي فلوس وملايين وتعاقدات وجماهير الأهلي لا تصبر ولا ترضى بغير البطولات".

الأهلي أحمد شوبير مروان عثمان أوتاكا أحمد عيد مصطفى العش ياسين مرعي

