أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة

أشعل الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل الواسع بين جماهير القلعة الحمراء، بعد حديثه عن صفقات الأهلي الجديدة، ومصير استمرارها مع الفريق، خاصة في ظل رحيل عدد من التعاقدات السابقة بعد فترات قصيرة من انضمامها.



وأعلن الأهلي خلال الساعات الماضية عن ضم المدافع عمر الجزار والظهير الأيسر أحمد عيد والمهاجم مروان عثمان "أوتاكا".

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "أوتاكا وعمر الجزار وأحمد عيد خلاص، وبالعمري وصل القاهرة مع خالد مرتجي، والأهلي بيضع اللمسات الأخيرة لضم الفاخوري وهادي رياض".

وتابع شوبير: "هتسمع بقه 500 ألف مهاجم وكل شوية اسم ورا اسم أنا بتعب، وبحاول اتحرى الدقة لغاية ما الاقي الصح أو الأقرب للواقعية، ده احنا لاعيب بيبقى بنقول قاعد وتمام تصحى تلاقيه مشي".

وأوضح حارس الأهلي السابق: "محدش يزعل مني في اللي هقوله عقد عمرو الجزار 4 سنين ونص هل هيكملهم؟، طيب هو عقد مصطفى العش كام كان سنة؟ ده الأهلي مدد له السنة دي وباعه السنة دي، وبيكهام راح ورجع كذا مرة".



وأضاف شوبير: "وعقد أحمد عيد 3 سنين ونصف هيكمل فيهم قد أيه، قول لي هيكمل، ماشي موافق معنديش مشكلة خالص، طيب هو ياسين مرعي لما ييجي عمرو الجزار، هيبقى أساسي ولا أيه ولسه عندك هادي رياض وموجود ياسر إبراهيم مين هيبقى أساسي ومين هيقعد، ولسه هتشوف الثنائي بيكهام وأحمد عابدين حد منهم هيقعد وحد هيمشي".

وواصل شوبير: "وجراديشار عقده كام سنة وبقاله قد أيه وهيمشي بعد أيه الولد عنده عقد من المجر، حد يقول لي عشان أعرف عشان دي أسئلة مهمة جدا، طب أحمد رضا، طيب عمر الساعي طيب أنت اخترت على أساس أيه ودي أسئلة منطقية 100 في المائة".

واختتم شوبير: "أنت لما جبت أشرف داري جماهير الأهلي قالت دي حاجة فوق العظمة ولاعيب دولي ولعب كأس العالم، فنسجل بس اللاعيبة دي جات في يناير 2026 واللي يكمل عقده يبقى نرفع القبعة للي تعاقدوا معاهم، طيب لو مشيوا بدري بدري يبقى الموقف أيه عشان دي فلوس وملايين وتعاقدات وجماهير الأهلي لا تصبر ولا ترضى بغير البطولات".