موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى، مساء غدا الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزانى غدا الجمعة في تمام الساعة 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

واستهل الأهلي مشواره فى البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري، والتعادل مع الجيش الملكي المغربي

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الانتصار وعبور موقعة يانج أفريكانز، من أجل الاستمرار فى صدارة ترتيب مجموعته في المسابقة القارية، والاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل.

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي ويانج أفريكانز



وتوجد قناة مفتوحة مجانية أعلنت إذاعة مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز، المقرر انطلاقها في 6 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، سيتم مشاهدة مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت الأرضية.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام «ياسر إبراهيم» - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - جراديشار - محمود حسن تريزيجيه.