الاتحاد يختم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت

يختتم الفريق الأول لكرة السلة فى نادى الاتحاد السكندرى، زعيم الثغر، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، تحضيراً للمباراة المقبلة والمهمة امام فريق بتروجيت والتى تقام ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دورى السوبر المصرى للسلة رجال، موسم 2025/2026، وتجمع الفريقين مساء غد الجمعة 23 يناير الجارى.

ويدخل الفريق السكندرى اللقاء منتشيا بالنتائج الإيجابية التى حققها فى الجولات العشرة الماضية حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات، فيما شكا الإسبانى أوسكار المدير الفنى للفريق من كثرة الإصابات التى يعانى منها الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وكان «سيد البلد» فاز على شقيقه السكندرى الأصغر سبورتنج، فى المباراة الأخيرة التى أقيمت على صالة نادى سبورتنج، وانتهت بنتيجة 75 نقطة مقابل 68 نقطة بفارق 7 نقاط.