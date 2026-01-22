قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب كان لديه الرؤية والشجاعة لتحقيق السلام
مراسم التوقيع على ميثاق مجلس الأمن في دافوس
وزارة الطاقة السورية تنفي قطع المياه عن مدينة عين العرب – كوباني
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة

يمنى عبد الظاهر

وجّه أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إشادة خاصة بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن دعمهم المستمر للفريق رغم تراجع النتائج والأزمات الإدارية داخل النادي يُعد مشهدًا يستحق الاحترام

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: "امبارح كان فه لقطة جميلة جدا جوه الزمالك مباراة الزمالك والمصري في كأس العاصمة فاكرينها كان فيه ولد مشجع اسمه محمد خميس كان لوحده في عز الثلج بيشجع الفريق فجابوه وكرموه واتصوروا معاه ومنحوه تي شيرت الفريق".

وأوضح شوبير: "من الآخر اللي هيفضل شايل الأهلي جمهوره وهو اللي هيفضل وراه، أنا لعبت 20 سنة في الأهلي الجمهور له فعل السحر ولو عندك أي مشكلة هو اللي بيشيلك، الجمهور وجوده في المدرجات ودعمه كان بيخلي الفريق يتجاوز أي عقبات، وحاليا غياب الجمهور شوية مأثر كثير جداً".

وتابع شوبير: "نفس الأمر في الزمالك وأقدر أقول بالفم المليان لولا جمهور الزمالك لكان حدثت مشاكل كثيرة جدا داخل النادي، جمهور الزمالك ده يتعمل له تمثال، فاذا كنا بنتغنى بجمهور الأهلي بس الأهلي بيكسب كثير لكن الزمالك ياعيني عنده مشاكل كثير في النتائج والجمهور صامد في المدرجات وبيشجع الفريق برضه".

وأضاف شوبير: "محدش يزعل مني ما هو الأهلي عامل كل حاجة لجمهوره ولما بيخسر بطولة الدنيا بتقوم ما بتقعدش لكن جمهور الزمالك دول أبطال، ولذا على المسؤولين داخل نادي الزمالك إنهم يراعوا الجماهير دي، والراجل اللي كان في الثلج ده لوحده حاجة جميلة جدا وقيس على ده آلاف مؤلفة من الجماهير".
 

