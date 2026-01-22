موعد مباراة الزمالك والمصرى في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى البورسعيدى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة الزمالك والمصرى

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الساعن التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب بالأسكندرية ، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم بوروندي مكون من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكم رابع.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 6 نقاط