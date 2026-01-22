شوبير يفجر مفاجأة بشأن بطل الدوري هذا الموسم

توقع الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن هذا الموسم بطل مختلف للدوري في ظل تراجع مستوى الفرق الجماهيرية وعدم وضوح الرؤية حتى الآن.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن فرص تتويج فريق غير الأهلي والزمالك باللقب باتت واردة بنسبة كبيره مشددا أن فريقي سيراميكا كليوباترا وبيراميدز الاقرب للتتويج

وأضاف “الدوري هذا الموسم قد يشهد بطلًا جديدًا، وقد يكون سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز، وسنرى كيف ستكون عودة الأهلي والزمالك في مشوارهما بالدوري العام”

كما تحدث عن صعوبة المواجهات المقبلة للفرق الكبرى، مؤكدًا أن الأهلي تنتظره مباراة قوية وصعبة للغاية أمام يانج أفريكانز

كما أشار إلى أن الزمالك سيخوض مواجهة لا تقل صعوبة أمام المصري البورسعيدي، الذي ودّع منافسات كأس مصر وكأس العاصمة، ما يجعله يركز كامل جهده على الدوري.