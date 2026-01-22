استعدادا لكأس العالم 2026.. مواعيد المباريات الودية لمنتخب مصر

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني للمشاركة في المونديال، بخوض 3 تجارب ودية خلال الفترة المقبلة استعداداً لخوض منافسات كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

يواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس فى دولة قطر استعداداً للمشاركة في كأس العالم بأمريكا 2026.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بنظيره الإسباني، في المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين 30 من شهر مارس المقبل، على أن تُقام المباراة في دولة قطر.

موعد مباراة مصر والبرازيل

كما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع نظيره البرازيلي على مواجهة ودية، فى شهر مايو المقبل.