أبرز مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم، الخميس 22-1-2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة فنربخشة ضد أستون فيلا في الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

بولونيا X سيلتيك – 7.45 مساءً.

بران X ميتيلاند – 7.45 مساءً.

فنربخشة X أستون فيلا – 7.45 مساءً.

فينورد X شتورم جراتس – 7.45 مساءً.

مالمو X النجم الأحمر – 7.45 مساءً.

باوك سالونيكا X ريال بيتيس – 7.45 مساءً.

فيكتوريا بلزن X بورتو – 7.45 مساءً.

يونج بويز X ليون – 7.45 مساءً.

سبورتينج براجا X نوتينجهام فورست – 10 مساءً.

سيلتا فيجو X ليل – 10 مساءً.

دينامو زغرب X ستيوا بوخارست – 10 مساءً.

أوتريخت X جينك – 10 مساءً.

فرينكفاروزي X باناثينايكوس – 10 مساءً.

نيس X جو آهيد إيجلز – 10 مساءً.

رينجرز X لودوجوريتس رازجراد – 10 مساءً.

روما X شتوتجارت – 10 مساءً.

سالزبورج X بازل – 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون X الحزم – 5.15 مساءً.

الهلال X الفيحاء – 7.30 مساءً.

القادسية X الاتحاد – 7.30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري المصري

حرس الحدود X كهرباء الإسماعيلية – 5 مساءً.

وادي دجلة X غزل المحلة – 5 مساءً.

الإسماعيلي X المقاولون العرب – 8 مساءً.