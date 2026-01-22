أبرز مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم، الخميس 22-1-2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة فنربخشة ضد أستون فيلا في الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
بولونيا X سيلتيك – 7.45 مساءً.
بران X ميتيلاند – 7.45 مساءً.
فنربخشة X أستون فيلا – 7.45 مساءً.
فينورد X شتورم جراتس – 7.45 مساءً.
مالمو X النجم الأحمر – 7.45 مساءً.
باوك سالونيكا X ريال بيتيس – 7.45 مساءً.
فيكتوريا بلزن X بورتو – 7.45 مساءً.
يونج بويز X ليون – 7.45 مساءً.
سبورتينج براجا X نوتينجهام فورست – 10 مساءً.
سيلتا فيجو X ليل – 10 مساءً.
دينامو زغرب X ستيوا بوخارست – 10 مساءً.
أوتريخت X جينك – 10 مساءً.
فرينكفاروزي X باناثينايكوس – 10 مساءً.
نيس X جو آهيد إيجلز – 10 مساءً.
رينجرز X لودوجوريتس رازجراد – 10 مساءً.
روما X شتوتجارت – 10 مساءً.
سالزبورج X بازل – 10 مساءً.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
التعاون X الحزم – 5.15 مساءً.
الهلال X الفيحاء – 7.30 مساءً.
القادسية X الاتحاد – 7.30 مساءً.
مواعيد مباريات الدوري المصري
حرس الحدود X كهرباء الإسماعيلية – 5 مساءً.
وادي دجلة X غزل المحلة – 5 مساءً.
الإسماعيلي X المقاولون العرب – 8 مساءً.