مدرب زد: سنخوض المواجهات المتبقية في الدور الأول بالدوري على أنها مباريات كؤوس

أعرب محمد سمير، المدرب العام لنادي زد، عن سعادته بنجاح فريق زد في تخطي عقبة المصري البورسعيدي والتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «نادي المصري البورسعيدي نادي كبير ويمتلك لاعبين مميزين، ومع ذلك فوزنا عليه ليس مفاجأة».

وأردف قائلًا: «مباراتنا أمام المصري كانت 50-50، وأيًا كان الفائز بالمباراة لم يكن الفريق الفائز مفاجئة، والحمد لله إن التوفيق حالفنا في ركلات الترجيح».

وحول تطلعات الفريق في الفترة المقبلة مع عودة الدوري، قال سمير: «يتبقى لنا 6 مباريات في الدور الأول من الدوري هي بمثابة مباريات كؤوس والنقطة التي تُفقد لن تُعوض، طموحنا أن ننهي الدور الأول ضمن السبعة الأوائل حتى نكون ضمن الفرق التي تُنافس في مرحلة التتويج على اللقب».

وأكد محمد سمير أن كل المباريات المقبلة للفريق صعبة من بينها مباراتان أمام الأهلي والزمالك.