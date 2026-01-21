تشكيل المصري أمام زد في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر

أعلن التونسى نبيل الكوكى المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة زد، بعد قليل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المصري أمام زد كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع : كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو سعداوي

خط الوسط: بونور موجيشا - محمود حمادة - أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، أحمد منصور، حسن علي، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو، عميد صوافطة، أسامة الزمراوي، أحمد علي عامر.