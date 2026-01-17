موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره المصري البورسعيدي، في لقاء ينتظره عشاق الكرة المصرية والأفريقية بشغف كبير.

مباراة الزمالك و المصري البورسعيدى تأتي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى

من المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات للبطولة.

يدخل الزمالك اللقاء وهو عازم على استغلال كل نقاط القوة التي يمتلكها، سواء من حيث الأداء الجماعي أو من خلال لاعبيه المميزين القادرين على صنع الفارق داخل أرض الملعب. الفريق الأبيض يسعى لتعويض أي تعثر سابق والحفاظ على صدارة المجموعة أو الاقتراب من المراكز المؤهلة للدور المقبل، حيث تمثل المباريات الأفريقية دائمًا تحديًا كبيرًا نظرًا لقوة المنافسة وطموح جميع الفرق المشاركة.





من جانبه، يحرص المصري البورسعيدي على تقديم أفضل ما لديه أمام الزمالك، وإظهار قدراته التكتيكية والفنية، خاصة وأن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر الأندية في مصر. المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا للمدربين واللاعبين على حد سواء، وستشهد صراعًا مثيرًا على السيطرة في وسط الملعب ومحاولة هز شباك المنافس في توقيت حاسم من البطولة.





كما يشهد اللقاء متابعة جماهيرية كبيرة، سواء من جماهير الناديين أو من عشاق كرة القدم الأفريقية، حيث تعتبر مباريات الأندية المصرية في البطولات القارية دائمًا محط أنظار المشجعين والإعلام الرياضي. وتشير التوقعات إلى أن المباراة ستتميز بالإثارة والندية، نظرًا لقوة الفريقين وخبرتهما الكبيرة في المنافسات الأفريقية، ما يجعلها من المباريات المهمة التي قد تحدد ملامح جدول المجموعة في كأس الكونفدرالية



